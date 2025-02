Crash do avião Delta: Um voo da Delta Airlines, Mitsubishi CRJ-900LR, derrubado pelo desembarque em Pearson, em Toronto, na segunda-feira, por volta das 14h15 (horário local). Um total de 17 indivíduos sofreram ferimentos maus quando o avião descansou para trás. O voo estava indo de Minneapolis com 80 a bordo, incluindo quatro tripulantes.

As autoridades do aeroporto confirmaram o incidente em uma posição em ‘X’. O aeroporto da pessoa que gerencia a maioria dos passageiros que qualquer outro aeroporto canadense prendeu temporariamente suas operações por duas horas e meia.

“Somos muito gratos por não haver perda de vidas e lesões relativamente amenas”, disse o CEO da AP, CEO da Autoridade Aeroporta da Grande Toronto.

As imagens dramáticas do local do acidente surgiram nas redes sociais, capturando os momentos de partir o coração depois que a Delta Airlines capotou no aeroporto de Pearson de Toronto. Um vídeo mostra o Mitsubishi CRJ-900LR capotado no asfalto coberto de neve, enquanto o equipamento de emergência reduz os restos com água. O avião, parcialmente enterrado sob a queda de neve de uma tempestade de fim de semana, ainda ocorre enquanto os salva -vidas funcionam com urgência.

Outro clipe mostra os passageiros brigando para escapar do jato capotado. Em um momento arrepiante, um passageiro visivelmente pânico emerge dos restos mortais, voltando -se para capturar a devastação que é deixada para trás.

Assista ao vídeo aqui

A causa exata do acidente ainda é clara, mas as condições climáticas adversas podem ter contribuído para o incidente. De acordo com o Serviço Meteorológico do Canadá, o Aeroporto Pearson de Toronto estava passando por queda de neve forte e ventos fortes no momento do pouso, com velocidades que atingem 51 km / h e rajadas de até 40 mph (65 km / h). A temperatura caiu para 16,5 graus Fahrenheit (-8,6 graus Celsius), criando condições desafiadoras para operações de aeronaves.