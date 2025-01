O vídeo da praia de Meghan Markle provoca reação: ‘Quanto é necessário para escrever 2025 na areia?’

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, voltou ao Instagram com força, acumulando mais de 1,1 milhão de seguidores 24 horas após sua primeira postagem. Usando o identificador @meghan, a jovem de 43 anos lançou sua conta pessoal no dia de Ano Novo com um vídeo dela escrevendo “2025” na areia enquanto corria descalça na praia.