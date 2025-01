O vídeo de Donald Trump para reproduzir o tênis com Serena Williams ressurgiu em redes sociais, os usuários da Internet reagem

Uma semana após a inauguração do presidente Donald Trump na Casa Branca, um vídeo estranho das grandes profundezas dos arquivos da Internet veio à tona, onde ele podia ser visto jogando tênis com a estrela de Serena Williams em uma quadra de tênis enquanto usava uma demanda e está descalço, informado Estrela irlandesa Quinta-feira.

O vídeo remonta a 2015, quando Trump interpretou brevemente Williams para marcar a abertura de uma instalação de tênis apoiada por Trump no Trump National Golf Club em Sterling, Virgínia.

Depois que um vídeo ressurgiu em X, os usuários da Internet eram descrentes, eles veriam Serena Williams abraçar Donald Trump.

Um comentou: “Ele nunca pensaria que Serena abraçou o presidente Trump”.

Outro escreveu: “Existe algo que Trump não possa fazer?” Um terceiro disse: “Eu não esperava ver isso hoje quando acordei esta manhã”.

“Esta é a linha do tempo mais estranha”, disse um usuário de redes sociais. “Não posso prever o que acontecerá mais tarde.”

Williams e Trump Connection: Quase um ano depois de jogar tênis com Williams, Trump em 2016 anunciou sua oferta presidencial. De acordo com ele Associated PressWilliams, em junho de 2016, revelou que não apoiaria ou votaria em Trump ou em qualquer outro candidato devido a suas crenças religiosas.

Em 2024, Williams está ligado a Trump, onde documentos judiciais no “dinheiro silencioso” do presidente em 2024 mostraram seu nome em uma lista de pessoas notáveis ​​que tiveram “contato frequente” no início de sua presidência em 2017, relatados Thepinknews.com.

Quando perguntado sobre o relacionamento em junho de 2024, disse Williams, como citado pelo The New York Times: “Eu falo com muitos presidentes. Conversei com Barack, conversei com o Clinton. Conversei com todo o presidente desde que estou vivo, incluindo Ronald Reagan.

“Quero dizer, esta entrevista é sobre?”

De acordo com os detalhes, Trump foi condenado pelos 34 crimes graves em 2014. As acusações incluem um pagamento pouco antes das eleições de 2016 à atriz de cinema adulto Stormy Daniels, que disse que o casal teve uma aventura em 2006.

Trump foi condenado por ter falsificado os registros comerciais para encobrir o pagamento para mantê -lo em silêncio, acrescentou o relatório.

Fonte