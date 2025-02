O vídeo do aplicativo Biryani do Kerala Boy se torna viral, Sparks chama o menu Anganwadi Alterar – Kerala News

PARA Vídeo de uma criança de Kerala pedindo biryani E Chickn Fry, em vez de Upma, em sua comida Anganwadi, se tornou viral. Não apenas atraiu uma rápida reação do ministro em questão, mas as pessoas se juntaram para procurar mudanças no menu de centros de assistência à infância rurais. Várias pessoas disseram que a criança deveria receber frango e cordeiro biryani.

A resposta maciça ocorreu depois que Sankar de Thrajul, um garoto pequeno de Kerala, foi filmado pedindo biryani e frango frito.

“Eu quero ‘Birnani’ (Biryani) e ‘Poricha Kozhi’ (Chickn Fry) no Anganwadi em vez de Puma”, disse Sankar no vídeo viral, onde sua mãe foi vista alimentando -o com Biryani em casa. Ela publicou no Instagram. Milhões observaram e logo se tornaram virais.

O vídeo tendia às redes sociais e as pessoas saíram em apoio a Sankar, apelidado de solicitação de Shanku. Eles estavam fazendo cócegas para o seu lindo pedido e o acharam humorístico.

“Os pequenos também merecem frango biryani e cordero biryani”, disse um usuário.

Alguns até comentaram que o governo deveria pensar seriamente em mudar de comida servida em Anganwadis.

Muitas crianças não gostam de comida em Anganwadis e que mais variedades, como Biryani e Chicken Fry, tornariam a comida mais saborosa. Alguns brincavam que, se as crianças tivessem algo a dizer: “Upma poderá ser substituído em breve por Biryani em todos os lugares”.

Havia até ofertas para tratar Shanku para um Biryani e o Papillus frito.

“Depois de assistir ao vídeo (que se tornou viral), as pessoas nos ligaram e ofereceram frango biryani e shanku”, ele disse que sua mãe foi convocada por alguma mídia. Ele acrescentou que a grande resposta a surpreendeu.

O vídeo de Shanku finalmente chamou a atenção do Ministro da Saúde, Mulheres e Bem -Estar Infantil de Kerala, Veena George.

Ele publicou o vídeo de Shanku em sua página no Facebook e elogiou Shanku pelo bom pedido. Ela garantiu ao público que o governo consideraria mudar o menu Anganwadi, incluindo a inclusão de Biryani.

“O cardápio será revisado levando em consideração a sugestão de Shanku”, disse o ministro.

A maioria das pessoas recebeu o reconhecimento e a resposta do ministro.

Os centros de Anganwadi, sob serviços integrados de desenvolvimento infantil (ICDs), fornecem cuidados médicos básicos e nutrição para crianças de até seis anos, além de mulheres grávidas e mães infantis.

O vídeo viral de Shanku também iniciou um debate maior sobre os alimentos dados a crianças em Anganwadis. O governo de Kerala já introduziu um programa de leite e ovo para melhorar a nutrição em Anganwadis.

As reações de vídeo viral de Shanku mostraram que uma variedade maior de alimentos que as crianças gostam.

O episódio até levou alguns a recomendar que as refeições infantis em Anganwadis recebam prioridade mais alta do que para crianças de outras instituições governamentais.

“Em vez de servir rotis de trigo, vamos garantir que os filhos de Anganwadi recebam biryani e frango frito uma vez por semana”, recomendou um usuário do Facebook.