O vilão de Rose é uma coincidência: se apresenta em um festival íntimo completo. Marcuzzi Whiten, uma palavra a escapou Olhar

Provavelmente não o Festival de Sanremo 2025, seg Rosas Ele disparou a final e ativou o delirium no Ariston e, especialmente, fora, nas mídias sociais.

Para apresentá -lo, sexto cantor na corrida, Alessia Marcuzzi co-dedutivo a seguir Carlo Conti Ele cita o meme que se depola nas redes sociais, especialmente no Tik-Tok, no qual o cantor explica como ele pode fazer sua mão para arranhar. Este movimento que se tornou viral foi estudado há muito tempo e o cantor explicou DiLETTA Leotta Em Dazn: Depois que o apresentador lhe deu uma camisa com o número 10 de futebol (ela também é fã de inter e Sang Rose -Schurk do clube), vilão Rose explicou a ela como se mover. “Claiglio, abre e então é um último sorriso.” O movimento começa à esquerda e depois para a direita e depois fechando com o sorriso. Tudo muito bonito, tanto que Marcuzzi consegue convencer as contagens para imitá -lo.

No entanto, o tempo para quando Rose aparece no topo da escada: vestido preto muito pequeno, todos transparentes. Abaixo, praticamente uma roupa de baixo ultra-sexy. Em x, os comentários estão em inclinação, mas Marcuzzi, que resume a agradável consternação da Itália na TV: “Eu me sinto mal, como é bonito. Mas é proibido”. Assim como o título de sua música, entre outras coisas.