O voo, o intervalo é possível. "Cicatrizes não resolvidas". Gianluca Ginle sensorial: para aqueles que apontam o dedo" | Vídeo

Se realmente os tenores de Voo deve ser deixado para trás, a causa pode não ser a ambição de Piero Barone um Gianluca GinleSeus contrastes e “carreira solo” “Frogos” de ambas nas cenas por alguns meses. Não, para revelar o que é a dinâmica dentro do mais famoso projeto musical italiano do mundo, nascido da TV Talent TV Eu vou te deixar uma música Quando as três crianças práticas eram um bom serviço de Nicolo de Dvitiis por As hienas.

O correspondente do programa Italia 1 seguiu os três artistas em Paris, o estágio de sua última turnê européia. E as entrevistas com Piero, Gianluca E Ignazio Boschetto Eles são, assim como comoventes e muito particulares, definitivamente “aliviam”.

“Eu com os dois Eu ganhei SanremoNem mesmo com meu irmão eu vivi algo assim – explica Gianluca, mudou -se -. Então é claro que somos humanos e há algo além do vôo. Na minha opinião, na minha opinião, também existem alguns Cicatrizes velhasNão em campo, você conhece aquele trauma como aqueles que você vive quando criança? Ignazio está ensolarado, mesmo que ele possa esconder dores e sombras quando está na empresa, ele faz você sorrir. Piero, se ele tem um objetivo, tudo para chegar lá, ele está determinado e eu nunca vi essa pessoa.

Ginle dá uma leitura pronunciada não publicada de seus relacionamentos para os fãs: “No começo eles estavam sempre juntos, também porque falavam siciliano o mesmo dialeto e tinham mais coisas em comum, eles fizeram uma pequena comunidade e eu era mais marginalizada. É. Não vamos concordar Mas para problemas de personagem, não porque não nos amamos. Ignazio costuma se encaixar em si e eu tenho necessidades diferentes. Eu me mudei para falar sobre isso porque é, essas coisas me movem. Eu os amo mais do que eles pensam. ”