O WhatsApp diz que os hackers usaram spyware Paragon para atacar jornalistas, membros da sociedade civil

O Serviço de Mensagens do WhatsApp da Meta Platforms Inc. disse que interrompeu uma campanha de pirataria vinculada à empresa de spyware israelense.

O WhatsApp detectou esforços para invadir os telefones de aproximadamente 90 pessoas, incluindo jornalistas e membros da sociedade civil, em uma onda de ataques que ocorreram no final do ano passado, disse um porta -voz da empresa para a Bloomberg News Fridy.

O WhatsApp disse que os piratas do computador convidaram seus objetivos para um grupo do WhatsApp, então eles receberam um arquivo PDF malicioso que violaria seu dispositivo. Não está claro onde aqueles que foram atacados com o spyware foram localizados ou se as tentativas de comprometer seus telefones foram bem -sucedidas. O Whatsapp disse que ele notificou todos os afetados.