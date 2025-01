O zagueiro do AC Milan, Emerson, enfrenta uma dispensa de dois meses devido a lesão

O zagueiro do AC Milan, Emerson, sofreu uma lesão na panturrilha direita, informou o clube italiano na quinta-feira, o que significa que o brasileiro pode ficar afastado por até dois meses.

“Emerson Royal sofre uma lesão significativa na panturrilha direita”, disse o AC Milan em um breve comunicado, sem especificar a duração de sua ausência.

Segundo a imprensa italiana, esta lesão poderá deixar o jogador de 26 anos afastado dos relvados durante dois meses.

Emerson, que chegou ao Milan no verão passado vindo do Tottenham por 15 milhões de euros (US$ 15,6 milhões), se machucou no início da vitória de seu time por 1 x 0 sobre o Girona pela Liga dos Campeões, no meio da semana.

Quando retornar, o brasileiro enfrentará a disputa pela lateral-direita do zagueiro inglês Kyle Walker.

O ex-capitão do Manchester City chegou ao norte da Itália na quinta-feira para ser submetido a um exame médico antes de sua transferência.

No entanto, o treinador do Milan, Sérgio Conceição, não poderá contar com o internacional inglês para os próximos dois jogos, uma vez que o jogador de 34 anos ainda tem de resolver procedimentos administrativos.

O AC Milan está em oitavo lugar na Série A, 19 pontos atrás do líder Napoli, mas venceu os últimos cinco jogos da Liga dos Campeões e pelo menos tem a qualificação garantida para os play-offs da fase a eliminar.