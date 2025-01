Objetivo de pagar US $ 25 milhões para resolver a demanda de Trump em 6 de janeiro, | Notícias do mundo

WASHINGTON: A Meta concordou em pagar US $ 25 milhões para resolver um processo movido pelo presidente Donald Trump contra a empresa depois de suspender suas contas após o ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

É a última instância de um litígio de resolução de uma grande corporação com o presidente, que ameaçou compensação a seus críticos e rivais, e chega quando Meta e seu CEO, Mark Zuckerberg, se juntaram a outras grandes empresas de tecnologia ao lidar com a felicitação de felicitar o novo Trump. administração.

As pessoas familiarizadas com o assunto falavam sob condição de anonimato na quarta -feira para discutir o acordo. Duas pessoas disseram que os termos do acordo incluem US $ 22 milhões que vão para a organização sem fins lucrativos que se tornará a futura biblioteca presidencial de Trump e o saldo vai para honorários legais e outros litigantes.