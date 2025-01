Os cientistas acreditam que as Torres Ingush foram um milagre do gênio humano para o seu tempo.

Antes de manter a Torre No1 do antigo complexo “Lower Phyui” em Ingushetia, especialistas descobriram um armazém de produtos de metal, cuja meta é desconhecida. Sobre contado No canal de telegrama da Escola de Kamechikov-Restarateers “Heritage”.

O chefe do “patrimônio” Ramzan Sultygov explicou que os artefatos estavam na pilha oriental da torre, a uma profundidade de 30 a 40 centímetros da superfície. Estes são anéis de metal que foram reunidos e precisavam de agulhas com um anel superior curvado. “Anteriormente, encontramos essas coisas em cópias individuais na camada cultural, mas em quantidades tão compactas – nunca. Por que esses objetos serviram o que fizeram com eles – entenderemos”, diz Sultygov.

É possível que essas sejam ferramentas antigas ou objetos rituais. Os cientistas esperam que o estudo desses tópicos ajude a revelar os novos segredos da história de Ingushetia e o antigo assentamento de Nizhny Phyuy.

Estes são os anéis de ferro na torre, os cientistas têm certeza de que este é um verdadeiro tesouro. Foto: T.me/nasleding

O complexo da torre “Nizhny Phyui” está localizado na bacia de Targimsky, no distrito de Dzherakhsky, em Ingushetia. Inclui uma torre de batalha e mais de uma dúzia de edifícios residenciais, onde um grande número de desenhos de rochas foi armazenado. Os cientistas acreditam que as Torres Ingush foram um milagre do gênio humano para o seu tempo.

Durante as escavações no território do complexo, os arqueólogos descobriram mais de 500 artefatos valiosos. Em dezembro do ano passado, um Museu de Vida Medieval Ingush abriu em uma torre NO3 restaurada.