Objetos em movimento em alta velocidade vistos nos céus do sul da Etiópia

Objetos em movimento de alta velocidade foram observados nos céus do sul e sudeste. Etiópiaele Sociedade Etíope de Ciências Espaciais anunciado na sexta-feira.

Os objetos, que teriam sido vistos ontem por volta das 19h30, poderiam ser detritos espaciais ou meteoritos, segundo comunicado da organização.

“Enquanto investigamos de perto a situação para determinar com certeza a natureza do incidente, pedimos a todos que mantenham a calma e garantimos que forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações”, disse o comunicado.

vem como Agência Espacial do Quénia Ele continuou examinando um enorme anel de metal que caiu no país no dia 30 de dezembro.

Um anel de quase 2,4 metros de largura e pesando 1.100 libras (cerca de 453 kg) caiu do céu na vila de Mukuku, no leste do condado de Makueni.