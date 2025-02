"Obrigação? Aqui está o que Donald Trump conta": Massimo Cacciari enterra a UE

A guerra de serviço eclodiu, causada por Donald Trump. O presidente dos EUA, como anunciado, escolheu o protecionismo, impondo impostos salgados sobre as importações da China, Canadá e México e anunciou que a Europa também passará pelo mesmo destino. Esses países – e em particular os da UE – trazem um orçamento comercial fortemente desequilibrado para os EUA para importação.

O tema também contém o banco um Oito e meioO programa realizado por Lilli Gruber No LA7, onde os convidados também estão entre os convidados no episódio de segunda -feira, 3 de janeiro Massimo CacciariO filósofo do Partido Democrata. E Gruber pergunta a ele se “essa ameaça de deveres é uma nova política econômica ou inauguramos a era do bullying na política?”.

Cacciari responde que Trump explica de sua parte conta com uma “resposta dividida e conflitantede todos os países que podem ser afetados por essa política nacional “. Em seguida, ele perceberá se os Estados Unidos, que estão” entre todos “, também podem levar a Europa a uma posição de fraqueza. O ex -prefeito de Veneza acrescenta:” Trump confia em um Reação muito fraca, graças ao poder econômico e militar. Ele confia em sua hegemonia política geral. Porque, caso contrário, se a resposta não fosse compacta, seria um suicídio para os EUA “.





Em conclusão, Cacciari mostrou que, mais do que apenas um “bullying político”, os EUA medem “as políticas do império estão em crise, que não sabem o que ela quer, que ela não sabe para onde ir”. Na sua opinião: “Essas são políticas perigosas, que também podem ser perigosas para outros países”, especialmente porque “A Europa não tem política e Trump confia nisso“, Ele conclui Massimo Cacciari. Sim, esta UE, como quase sempre acontece, não sabe qual peixe tomar …