"Obrigado à equipe médica"Giovanna Civitillo: O misterioso acidente da esposa de Amadeus

Temer Giovanna Civitillo, Esposa de Amadeus. Ao se explicar nas redes sociais pela manhã, ela sofreu um acidente. Na foto compartilhada em seu perfil do Instagram, em especial, ele mostra o curativo no braço direito e uma flebe associada ao acidente, além de um pequeno hematoma, coberto por uma mancha, no queixo. Muitos mostraram sua proximidade e apoio nos comentários. Entre elas, Chiara Ferragni, Orietta Berti e Matilde Brandi. Porém, neste momento não se sabe exatamente o que aconteceu com ela, nem a dinâmica do acidente em que se envolveu.

Embora não tenha fornecido detalhes sobre o acidente, a esposa de Amadeus ainda informou a seus seguidores que poderia ter sido pior. E então ele quis agradecer à equipe médica que a salvou. “Poderia ter sido o pior! – escreveu Civitillo na legenda do post -. Obrigado ao pessoal do pronto-socorro da Policlínica de Milão ”. Entre os comentários da postagem lemos os de Chiara Ferragni, Orietta Berti, Matilde Brandi, bem como o de seu marido Amadeus, que lhe deu o emoticon de um coração como um suporte de desenho.