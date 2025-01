Obrigado mais tarde: Estes são os melhores casacos de caxemira para se manter aquecido com estilo

É verdade que mesmo que as tendências venham e vão, os materiais são eternos. De todos os tecidos para investir, a caxemira é um clássico sumptuoso e duradouro que acrescenta um elemento de requinte e elegância até aos conjuntos mais mundanos, e a peça mais sofisticada em que se pode investir feita desta forma tem que ser uma caxemira. casaco.

Injetar essa lã luxuosa em seu guarda-roupa atual ou cápsula é tão fácil quanto vestir um lindo casaco de caxemira, mantendo a última camada do look para um toque de sofisticação, sem abrir mão do conforto.

Este produto básico não apenas foi apresentado pelos editores da Who What Wear UK como uma das melhores peças de caxemira para se ter, mas também enfeitou os ombros de algumas das mulheres mais elegantes, de Alexa Chung a Adwoa Aboah, tornando-o um indispensável moderno. tenho há séculos.

O que é caxemira?

Para os não iniciados, a caxemira vem do subpêlo das cabras de caxemira, o que a torna um material muito lucrativo e cada vez mais raro. Além disso, é considerado um dos têxteis mais luxuosos e macios para se comprar devido à sua durabilidade e respirabilidade.

Embora lã seja um termo genérico para qualquer tecido derivado de mamíferos, se você procura fibras naturais opulentas e duráveis, há muitos tipos de lã que vale a pena adicionar ao seu vocabulário. Para começar, recomendamos que você se familiarize com a lã merino, geralmente nativa da Austrália, e com o mohair, tipo de tecido encontrado nas cabras angorá.

Os casacos de caxemira valem a pena?

Quando se trata de qualquer nova compra, a primeira coisa a fazer geralmente é considerar o preço. Dado o apelo do material, os casacos de caxemira tradicionalmente optam pelo lado mais caro.

Embora existam muitas opções de compras acessíveis hoje em dia, a compra sempre levanta a questão: valem a pena os casacos de caxemira? Quando você leva em consideração o custo por uso, a caxemira tem a capacidade de permanecer em ótima forma por décadas, o que significa que é um item para sempre que você realmente não precisa comprar apenas uma vez.

A caxemira é boa para casacos de inverno?

Se esta peça é considerada a companheira ideal para o frio e a pedra angular dos looks fáceis de inverno, as fibras ultrafinas fizeram do casaco de caxemira um elemento essencial do guarda-roupa urbano, seja qual for o clima ou a estação.

É claro que um casaco de caxemira é prático o suficiente para sobreviver às ondas de frio, suportar temperaturas congelantes e até mesmo resistir às chuvas torrenciais de Londres. Isto se deve à capacidade da caxemira de regular a temperatura e fornecer isolamento. As fibras são leves e retêm o ar, deixando o tecido sedoso aquecido sem sufocar.

Essas qualidades por si só os tornam um candidato digno para sua nova jaqueta indispensável, mas os melhores casacos de caxemira também oferecem infinitas opções de estilo graças à sua versatilidade e atemporalidade.

Quanto tempo dura um casaco de caxemira?

Cada estação pode trazer uma nova safra de iterações ao mercado, mas uma das melhores coisas sobre os casacos de caxemira é sua capacidade de resistir ao teste do tempo, sobrevivendo às tempestades e ao clima úmido com elegância e autoconfiança.

O que você usa por baixo de um casaco de caxemira?

Esteja você tomando uma bebida depois do trabalho em um bar de vinhos ou se preparando de manhã nos mercados de produtores locais, a silhueta elevada e a sensação suave e amanteigada garantem que você sempre tenha uma aparência elegante.

Quanto ao que você pode usar sob um casaco de caxemira, o tamanho grande da peça oferece infinitas opções de estilo. Para passeios noturnos, vista um casaco de caxemira sobre um minivestido justo, como Tom Ford no comando da direção criativa da Gucci. Coloque-o sobre um par de sapatilhas e um vestido de seda de inspiração vintage para um look mais romântico.

Ou, para quem quer dar um pouco mais de estrutura ao seu street style, opte por um estilo trespassado ou um casaco de caxemira com amarração na cintura. A combinação mais ousada é combinar um casaco de caxemira alongado com micro shorts e uma camiseta cortada, algo que vimos atrair It Girls como Camille Charrière.

De minha parte, adoro fazer do meu casaco de caxemira a peça central do meu look, adicionando um salto gatinho simples como este. opções de impressão python dedo pontudo de St Agniuma das melhores marcas de moda da Austrália, para realmente fazer dos agasalhos o herói do meu visual.

Com uma infinidade de estilos disponíveis a um preço modesto, cobrimos todas as bases e compilamos seu guia completo com os melhores casacos de caxemira atualmente disponíveis para venda. Arrume-se com estilo, abaixo.

OS MELHORES CASACOS DE CASHMERE PARA COMPRAR

1. Casaco Toteme com mistura exclusiva de lã e caxemira

TOTEM Casaco icônico com mistura de lã e caxemira Você vai valorizar este casaco de caxemira por anos.

2. Casaco de mistura de lã Hush Meridah

Para silenciar Casaco Hush Meridah com mistura de lã A costura vale cada centavo.

3. Casaco trespassado de lã e caxemira John Lewis

John Lewis Casaco trespassado de lã e caxemira John Lewis

4. Marcéla London Enza Cashmere Blend Coat Cendre

Marcela Londres Casaco Enza Ash Cashmere Blend Este casaco estilo vestido apresenta lapela macia e cintura com cinto.

5. Max Mara Madame 101801 Casaco trespassado de lã e mistura de caxemira

Max Mara Madame 101801 Icon casaco trespassado de lã e caxemira Com 73 etapas para completar e uma reminiscência da década de 1980, o Icon 101801 da Max Mara é uma marca de herança e estilo, tornando-o um dos melhores casacos de caxemira do mercado.

6. Casaco Reefer com mistura de lã e caxemira Ralph Lauren

Ralph Lauren Casaco Reefer com mistura de caxemira e lã Ralph Lauren Esta cor gelada é ideal para combater as temperaturas árticas.

7. Casaco trespassado de caxemira Loewe

Loewe Casaco trespassado de caxemira Apresenta um ajuste generoso e é opulento ao toque.

8. Casaco Boucle de mistura de seda e caxemira superdimensionada Garth The Row

A linha Garth casaco de cashmere encaracolado oversized e mistura de seda Este tom branco etéreo é o antídoto perfeito para mais uma jaqueta preta.

9. Casaco envoltório com franjas de caxemira Colombo

Colombo Casaco envolvente de caxemira com franjas Este detalhe com cinto é o toque final final.

10. Casaco de caxemira Ralph Lauren Glenna

Coleção Ralph Lauren Casaco de caxemira Glenna Considere esta a sua assinatura de inverno, reimaginada em um tom mineral atemporal.

11. Casaco Boss Slim Fit em lã virgem e caxemira

Chefe Casaco justo em lã virgem e caxemira Uma verdadeira lembrança do guarda-roupa.

12. Casaco de caxemira Khaite Filip

comer Casaco Filip Caxemira Um corte mais folgado para um charme slip-on e em movimento.

13. Casaco de feltro de caxemira trespassado Valentino Garavani

VALENTINO GARAVANI Casaco trespassado de cashmere em feltro O acabamento de feltro é tão durável quanto desejável.

14. Casaco Giorgio Armani com mistura de lã e caxemira