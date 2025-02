Obviamente, as leggings negras são atemporais, mas esse alt colorido é muito mais 2025

Quando penso em leggings, meus pensamentos instantaneamente derivam para o tom clássico de preto. Isso evoca lembranças dos meus dias de escola, minhas aulas de dança e meus lugares de me encontrar com amigos, enquanto estiveram vestidos com essas fiéis leggings negras. No entanto, agora que amadureci, mal posso esperar para expandir minha coleção de leggings e introduzir cores que podem aumentar meu guarda -roupa. Como meu estilo se inclina para o mais discreto, eu estava procurando um par que pareça como um Viativo, refrescante e distinto do preto, mas permanece tão versátil e polido.

Minha busca deu uma guinada emocionante ontem, quando vi Hailey Bieber com um impressionante par de leggings em Emerald Green. Enquanto ela estava indo para um curso de treinamento em Nova York, suas coloridas perneiras chamaram a atenção, irradiando com energia, talento e apelo de luxo. Ela os denominou sem esforço, combinando -os com um moletom com capuz branco confortável, uma jaqueta de couro preta, meias de tripulação e tênis esportivos. Foi um exemplo incrível de como incorporar a cor, mantendo a facilidade, o estilo e o conforto.

Se você, como eu, é inspirado a adicionar um par à sua coleção de leggings, continue rolando para descobrir o visual bieber e comprar as melhores leggings verdes de esmeralda disponíveis agora.

(Crédito da imagem: imagem direta)

Em Hailey Bieber: A linha Pim Bag (US $ 1.650); Fila chapéu

Compre as melhores perneiras verdes de esmeralda

Abercrombie Legging YPB SculptLux 7/8 Estes estão disponíveis nos tamanhos XXS-XXL.

Splits59 Legeward Super High Tamanho 7/8 Estes são tão macios quanto a manteiga.

Além do yoga Spacacedye tomou leggings O par perfeito para ioga ou pilates.

Offline Offline por Aerie Real Me High Waitéd Crossover Legging O grupo cruzado lisonjeia o tamanho de qualquer pessoa.

Ano de nós Leggings laterais Isso o manterá tão quente neste inverno.

Adanola Ultimate Packaging on Leggings Eu os tenho em preto, mas é hora de investir no par verde esmeralda.

Marmelo Seguindo de alisas de arranha-céus Essas leggings que deslizam rápido que deslizam a umidade são perfeitas para todo o seu treinamento suado.

Lulhemon Alinhar calças de alta altura 28 “ Estilo com um bombardeiro de couro e tênis como Bieber.