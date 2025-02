Obviamente, cavaleiros negros são atemporais, mas as pessoas elegantes sabem que tricô nessa cor são tão frescas e também chiques

Em relação aos grampos de guarda -roupa, ele não se torna muito mais clássico do que um suéter grande. E embora o preto seja, obviamente, uma escolha clássica, são tricô marrons que dominam nos últimos meses, depois que o marrom chocolate tem sido a sombra a saber no ano passado. Sim, você acharia difícil encontrar um amante da moda que não tenha pelo menos uma rota nos meses mais frios, e é por um bom motivo – a simplicidade de um suéter marrom pode ser usada para criar um mundo de possibilidades de roupa . Ele pode ser combinado com quase tudo, desde saias máximas a jeans, incluindo saltos, é claro, todos os seus acessórios favoritos.

Mas a simplicidade de um suéter marrom não o torna chato. Seja suéteres de caxemira, tricô grande com fio ou misturas clássicas de lã, a variedade de opções disponíveis parece infinita, e há muitas maneiras de estilizá -las. Fiquei de olho em como nossos influenciadores de moda favoritos usam suéteres marrons neste inverno, e fiquei encantado ao encontrar muita inspiração para novas maneiras de estilizar essa malha clássica.

Continue rolando para encontrar minhas cinco melhores roupas de cavaleiro marrom que tentarei neste inverno e onde vou fazer compras para criá -las.

5 roupas de cavaleiro marrom para copiar nesta temporada:

1. Rider -Colar Rider + Blazer marrom + calça preta

Notas de estilo: Eu gosto de como Liv fez tons marrons neutros, objeto de discussão sobre esse visual. Ao se juntar a uma gola alta de chocolate com um blazer marrom de grandes dimensões, é fácil alcançar essa sensação minimalista luxuosa.

Compre o visual:

Um essencial do guarda -roupa da cápsula.

Massimo Dutti Mistura de lã grande blazer Tamanho para um bom ajuste quadrado.

H&M Calças feitas personalizadas personalizadas Toda a sua aparência de calça de pernas largas, por menos de £ 20.

Margiela House Tabi spisi tabi couro balé Os balés na ponta de divisão estão por toda parte agora, e nós os amamos.

Loewe Mini Hobo Hamac em Classic Calfskin

2. Sweater marrom chocolate + tons quentes

Notas de estilo: O contraste das calças de tom quente com a riqueza do suéter de chocolate é um vencedor instantâneo nos meus olhos. Combine -se com apartamentos pontiagudos e uma bolsa de grandes dimensões para completar a aparência.

Compre o visual:

Reiss Fone de ouvido de colecas com tripulação em lainha de lã em chocolate Isso é surpreendentemente acessível para uma mistura de lã de caxemira.

Coleção de M&S Calças da perna direita do cordão Calças de cordão M&S que se tornaram virais por um motivo.

A loja de ferragens dourada e o couro de chocolate são sempre lindos juntos.

E outras histórias Grande bolsa de camurça Eu amo a estrutura desleixada e também se apresenta em cinco outras cores.

Roger Vivier Couro líquido de balé -Gommettine

3. TNIA de cabo grossa + saia de balão maxi

Notas de estilo: Há algo mais confortável do que uma grande malha de cabo? Eu gosto de como Mãe Estilulou isso com uma saia de esferas exagerada e um colar de declaração – prova viva de que os pilotos marrons não pertencem apenas ao guarda -roupa minimalista.

Compre o visual:

Monki Suéter de tricô de grandes dimensões Um cabo de grandes dimensões como esse é obrigatório para a moda de inverno.

Cos Saia maxi de balão-hem Levante um suéter marrom relaxado com esta saia volume.

O mundo Beryl Lea Mary Jane em apartamentos de balé de couro Eu amo o quão subestimado isso.

Acessório Colar de cordas pendentes de pedra da lua em branco Um colar que aumentaria no verão E Looks de inverno – por menos de £ 15.

4. Saia de couro + suéter marrom + salto de tira

Notas de estilo: Há algo reduzido em uma saia de couro preta que ocorre perfeitamente com um simples suéter marrom. Adicionando grandes brincos de ouro e sandálias de tira, Sylvie levantou completamente o visual.

Compre o visual:

Emilia Wickstead Suéter de tricô marrom ritmo Se você deseja oferecer uma malha marrom de luxo, Emilia Wickstead seria minha melhor recomendação.

Assobiar Saia midi de couro Jamie Isso não deveria pertencer a cada guarda -roupa?

A linha Sandália de couro nu Eu amo o quão finas são as tiras.

Design ASOS Embreagem de couro preto grande Espaçoso o suficiente para se adaptar a todos os elementos essenciais, mais alguns.

Cos Brincos grossos conversíveis Atemporal e resfriado.

5. Jeans Souchy + suéter marrom + blazer chaque

Notas de estilo: Eu amo tudo neste visual. Do arenque sutil do blazer ao pop azul do jeans, é claro, o suéter marrom chocolate abaixo – tudo o que funciona.

Compre o visual:

Zara Suéter de tricô suave A Superdry sempre consegue encontrar o equilíbrio perfeito entre qualidade e acessibilidade.

Sou fã do Greige, mas também vem de preto.

Reforma Cary Low Rise Souchy Salouch Wide Jams Jeans souchy são simplesmente uma obrigação.

Gucci Óculos de sol ovais Para fazer com que cada roupa apareça (e se sinta) querida.