Ocorreu um acidente na rodovia Kalanchak-Khorly

Ocorreu um acidente de estrada na rodovia Kalanchak-Khorly, relata o Departamento Regional do Ministério de Situações de Emergência na região de Kherson.

Como explicado, aconteceu hoje à noite. O motorista, que estava dirigindo um carro, perdeu o controle e se viu em uma vala, após o que o carro se virou. 6 Os socorristas chegaram para eliminar as consequências do acidente. Quanto às vítimas, existem três: dois homens, com 37 e 43 anos, e uma mulher, também 43 anos. Todo mundo já está sob supervisão médica.