Odhisha: 2 homônimos reivindicam o mesmo prêmio Padma Shri, conformidade com o Tribunal Superior do Tribunal Superior a ambos os Antaryami Mishra

Em uma estranha reviravolta, o Tribunal Superior de Orissa emitiu avisos para duas pessoas chamadas Antaryami Mishra, ambas afirmam ser o receptor legítimo do prestigiado Prêmio Padma Shri em 2023.

Na tentativa de determinar quem é o destinatário legítimo, o Tribunal ordenou que ambas as partes fossem apresentadas pessoalmente em 24 de fevereiro para apresentar seus casos.

Em 2023, Antaryami Mishra estava entre os vencedores oficiais de Padma Shri, honestos por suas contribuições para a literatura e a educação.

Posteriormente, Antaryami Mishra, jornalista de profissão, viajou para Nova Délhi e recebeu o prêmio do presidente Droupadi Murmu.

No entanto, o assunto recebeu uma virada legal quando o Dr. Antaryami Mishra, um médico, abordou o Tribunal Superior de Orissa, alegando que seu homônimo o fez reivindicar o prêmio.

Em seu pedido de redação, o médico alegou ter escrito 29 livros em ódio e outras línguas indianas, que, segundo ele, era a base de seu nome incluído na lista de Shri Padma. Além disso, ele alegou que o jornalista não tem obras literárias para seu crédito.

Durante a audiência, o juiz Sk Panigrahi comentou sobre a surpreendente confusão, afirmando que, apesar do rigoroso processo de verificação do governo para tais honras, parece ter ocorrido um erro devido aos nomes idênticos.

O incidente levantou preocupações sobre a credibilidade e a rigor do processo de seleção de Padma Shri. O Tribunal Superior ordenou que ambos os requerentes se apresentassem fisicamente na próxima audiência com todas as publicações e materiais relevantes para corroborar suas reivindicações.

O aviso também foi emitido para o centro e outros entrevistados envolvidos no processo de seleção.

Conversando com TV da Índia hojeO Dr. Mishra lembrou que havia recebido uma ligação do governo central em 25 de janeiro de 2023, informando -o sobre a decisão do Centro de conferir Padma Shri.

“Eles me parabenizaram e depois me disseram que o governo central me parabenizaria com o prêmio Padma Shri e me perguntaram se eu aceitaria o prêmio. Eu disse que ficaria feliz em receber o prêmio. Eles também disseram que do Prêmio será anunciado em 26 de janeiro, eles precisavam obter meu consentimento em 25 de janeiro como parte do processo “, disse Mishra.

Ele disse que, então, foi instruído a ver as notícias à noite em que seu nome seria anunciado para o Shri Padma. “Minha família e todos ficaram muito felizes depois de ouvir as notícias”, acrescentou.

No entanto, Mishra disse que recebeu o choque de sua vida quando viu que outra pessoa chamada ‘Antaryami Mishra’ estava sentada ao lado do ministro principal de Odisha. “Ficamos surpresos. Como pode ser possível? Então, conseguimos ver o jornal que ‘Antaryami Mishra’ estava recebendo esse prêmio do distrito de Dhenkanal Odisha”.

Sentindo algo incomum, Mishra declarou que entrou em contato com o vice -secretário do Departamento de Interior, a fonte da chamada inicial, que supostamente o havia informado sobre a decisão do Centro de conferi -lo com o prestigiado prêmio.

Depois de não receber muita ajuda, Mishra solicitou um RTI. “Também recebi uma ligação do escritório do ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, … o ex -diretor de polícia de Odisha também me parabenizou por isso. Mas, quando não recebi o Padma Sri, então finalmente apresentei um Petição escrevendo no Tribunal Superior “, explicou Mishra.

O outro ‘Antaryami Mishra’, que acabou recebendo o Shri Padma, disse que recebeu uma carta do Departamento de Origem, informando -o sobre o mesmo.

“Eu não conheço quem é o outro ‘Antaryami Mishra’ de Bhubaneswar, alegando ser o destinatário original. Se ele tem alguma autoridade de consulta, então ele deve ir a uma autoridade superior. Sou uma pessoa com problemas físicos e não posso mover para qualquer lugar.