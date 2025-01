Odisha: 1 morto, 23 feridos enquanto Van leva estudantes para o retorno do evento do Dia da República

Um estudante foi morto e outras 23 pessoas ficaram feridas depois que uma van capotou no distrito de Subarnapur, em Odisha, no domingo. A van se dirigia para as comemorações do Dia da República.

O veículo transportava 23 alunos, todos da classe 10, da Escola Pública North Banki Mala Biharpur, em Athagarh, para o terreno de Saranda para o evento do Dia da República, quando ocorreu o acidente.

Segundo fontes, o acidente foi causado por uma roda dianteira solta, que fez com que o motorista perdesse o controle do veículo. O motorista e três estudantes sofreram ferimentos graves.

Dois dos gravemente feridos foram transferidos do SCB Medical College and Hospital (MCH) em Cuttack, onde estão atualmente em tratamento na enfermaria de trauma.

Segundo um médico local, “recebemos 23 estudantes da zona da esquadra de Banki. Uma van capotada capotou enquanto levava os alunos para o evento do Dia da República. Quatro estudantes foram levados em estado crítico, enquanto um morreu no caminho. Quatro estudantes foram transferidos para a SCB Medical College, e a administração foi informada para investigar o assunto.”

O médico acrescentou que o restante dos estudantes sofreu ferimentos leves.