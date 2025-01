Odisha dará pensão de Rs 20.000 aos presos durante a Emergência de 1975

O governo de Odisha anunciou na segunda-feira uma pensão mensal de Rs 20.000 e outros benefícios para as pessoas presas durante a Emergência, há quase meio século.

Junto com as pensões, o governo estadual cobrirá as despesas médicas de todas as pessoas presas durante a Emergência, segundo notificação do Ministério do Interior do estado.

Os benefícios estarão disponíveis para todas as pessoas vivas elegíveis a partir de 1º de janeiro de 2025, disse.

Centenas de pessoas foram presas em várias prisões de todo o país por se oporem ao período de emergência que durou de 25 de junho de 1975 a 21 de março de 1977, quando Indira Gandhi era primeira-ministra.

O governo constituiu comitês nos níveis estadual e distrital para selecionar os beneficiários.

A preparação de uma lista detalhada dos presos no estado foi discutida em uma reunião presidida pelo secretário-chefe adicional (do Interior) Satyabrat Sahu.

Em 2 de janeiro, o ministro-chefe Mohan Charan Majhi declarou o fornecimento de pensão mensal aos detidos e encarcerados durante a Emergência ao abrigo da Lei de Manutenção da Segurança Interna, Regra de Defesa da Índia ou Regras de Defesa e Segurança Interna da Índia.

“A pensão será sancionada a favor das pessoas vivas (as que estejam vivas a partir de 1 de janeiro de 2025), independentemente do período de detenção na prisão”, refere a notificação, acrescentando que também poderão beneficiar de tratamento médico gratuito. de acordo com as disposições regulamentares do departamento de saúde e bem-estar familiar.

Os benefícios entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, acrescentou.

Interagindo com os magistrados distritais e SPs em modo virtual, Sahu informou-lhes que os beneficiários terão que apresentar um requerimento no formato prescrito ao coletor e ao magistrado distrital, juntamente com documentos e nomes de três co-detentos proeminentes e uma declaração juramentada em apoio de sua detenção nos termos da lei pertinente.

Todas as inscrições serão analisadas antes que o candidato seja elegível para os benefícios do programa.

Indira Gandhi fez o anúncio da imposição do estado de emergência em uma transmissão noturna da All India Radio em 25 de junho de 1975, logo após a Suprema Corte conceder a suspensão condicional do veredicto do Tribunal Superior de Allahabad, que declarou sua eleição para o Supremo Tribunal. Lok Sabha nulo e sem efeito. . O tribunal superior pediu a Gandhi que se afastasse dos procedimentos parlamentares.

O período de 21 meses também foi conhecido por excessos como esterilizações forçadas em massa, censura à imprensa, suspensão de direitos constitucionais e centralização de poder.

Em 24 de junho do ano passado, o primeiro-ministro Narendra Modi qualificou o período de emergência como uma “mancha negra” na democracia quando a Constituição foi “descartada”.