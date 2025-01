Odisha se torna o 34º estado do país a implementar Ayushman Bharat PM-JAY

Odisha se torna o 34º estado do país a implementar Ayushman Bharat...

Nova Delhi: A Autoridade Nacional de Saúde (NHA) assinou na segunda-feira um Memorando de Entendimento (MoU) com o governo de Odisha para implementar Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) no estado oriental.

Com este acordo, Odisha tornou-se o último estado a implementar o PMJAY em convergência com o Esquema Gopabandhu Jan Arogya Yojana (GJAY) no coração de Odia.

Até agora, 26 estados e todos os 18 territórios da união aderiram ao plano, restando apenas Deli e Bengala Ocidental.

Um total de 10,3 milhões de famílias beneficiarão do programa em Odisha., das quais 6,78 milhões de famílias receberão apoio do governo central.

AB PMJAY é o maior plano de seguro de saúde do mundo e visa cobrir mais de 500 milhões de pessoas pobres e vulneráveis ​​com cobertura de saúde de até $5 lakh por família por ano.

Momento histórico “A adesão de Odisha ao esquema Ayushman Bharat PM JAY é um momento histórico. Cerca de 45% da população da Índia está coberta pelo esquema Ayushman Bharat PM JAY. Desde 2018, mais de 8 milhões de internações foram registradas no AB PM-JAY. O ego político não deve atrapalhar os Estados na escolha de esquemas centrados nas pessoas”, disse o Ministro da Saúde da União, JP Nadda.

O ministro disse que a hospitalização aumentou significativamente em áreas remotas e remotas devido ao acesso a unidades de saúde com a ajuda da AB PMJAY.

Uma equipa liderada pelo CEO da NHA visitou Bhubaneshwar, Odisha, no ano passado e encontrou-se com o ministro da saúde e o secretário-chefe do estado.

No ano passado, o governo sindical expandiu o PMJAY para fornecer tratamento gratuito a todos os idosos com 70 anos ou mais, independentemente do seu estatuto socioeconómico.

O número estimado de famílias beneficiárias com membros com 70 anos ou mais em todo o país é de 45 milhões. O número dos principais beneficiários é de 60 milhões.

PMJAY possui atualmente uma rede de 30.985 hospitais cluster, privados e públicos, envolvendo 12.881 prestadores de cuidados de saúde privados. Eles oferecem mais de 2.000 procedimentos de tratamento em 27 especialidades.

Fonte