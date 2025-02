Oferta de compra de administrações de Trump aceitas por pelo menos 20,00 funcionários federais: Relatório

Cerca de 20.000 funcionários federais Eles aceitaram NÓS Presidente Donald Trump‘s Oferta de compraIsso permite que os funcionários sejam pagos até 30 de setembro e deixem seus empregos agora se não quiserem retornar ao escritório.

De acordo com um alto funcionário que fala com o site do News Axios, os 20.000 trabalhadores federais, aproximadamente 1% da força de trabalho federal concordaram em oferecer.

Axios disse que o número de funcionários que a compra aceita pode aumentar, pois o governo deseja que um número maior de pessoas abandone a força de trabalho federal.

Os trabalhadores federais são concedidos até 6 de fevereiro, o prazo de Trump para retornar ao trabalho no escritório, para enviar uma “carta de demissão diferida” que aceite o contrato.

Em uma posição separada da colina, mais de 1.000 funcionários da Agência de Proteção Ambiental (EPA) podem enfrentar fotos imediatas.

Citando um e -mail enviado pelo oficial da EPA Kimberly Patrick, o relatório disse que o email notificou os funcionários que “provavelmente em um período de julgamento/julgamento”.

O email, que dizia: “Como funcionário do período de julgamento/teste, a agência tem o direito de rescindir imediatamente”, ocorre no meio do governo Trump ofereceu compras a quase 2 milhões de funcionários federais para deixar o governo.