"Oficial Cooper" respondeu à morte do diretor David Lynch

O artista admite que Lynch literalmente o trouxe de volta da obscuridade há 42 anos. A colaboração transformou-se numa amizade e MacLachlan acredita que deve “toda a minha carreira e vida” à visão do realizador.

“David estava em sintonia com o universo e com sua própria imaginação em um nível que parecia ser a melhor versão da humanidade. Ele não estava interessado em respostas porque entendia que as perguntas são o motor que nos torna quem somos. ”, escreveu o ator.

“Sentirei mais falta dele do que os limites da minha língua e do meu coração podem imaginar. Meu mundo está muito mais cheio porque eu o conheci, e está muito mais vazio agora que ele se foi”, lamenta McLachlan.