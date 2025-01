Oftalmologista fala sobre contra-indicações ao uso de lentes de contato

A oftalmologista Svetlana Mirgorodskaya discutiu as principais contra-indicações ao uso de lentes de contato. “MK in Pskov” soube dos detalhes com o serviço de imprensa do Hospital Interdistrital de Pskov.

Estes incluem doenças oculares inflamatórias (conjuntivite, ceratite, blefarite), características anatômicas da estrutura ocular (ptose, estrabismo, problemas da córnea), patologias da córnea (ceratocone), distúrbios de produção de lágrimas, diabetes mellitus, asma, tuberculose, HIV, transtornos mentais. distúrbios, ARVI, gripe, exacerbação da infecção por herpes, sinusite aguda, alergias sazonais e uso de certos medicamentos (diuréticos, esteróides, colírios vasoconstritores).

O médico enfatizou a importância de levar em consideração as características individuais dos olhos na escolha de um método de correção da visão.