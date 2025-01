Oito mortos em Gaza em novos ataques israelenses | Notícias do mundo

Pelo menos oito palestinos foram mortos em ataques israelenses em áreas da Faixa de Gaza, segundo fontes médicas e de defesa civil locais.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil em Gaza, informou que três pessoas foram mortas num ataque de drone israelense contra um grupo de palestinos no campo de refugiados de al-Shati, a oeste da cidade de Gaza, informou a agência de notícias Xinhua.

Num outro ataque, dois palestinos foram mortos num ataque aéreo no bairro de Al-Karama, a noroeste da Cidade de Gaza, e mais dois foram mortos num ataque israelita no bairro de Al-Shuja’iya, a leste da Cidade de Gaza.

Além disso, fontes médicas informaram que um jovem morreu na cidade de Jabalia, no norte de Gaza, onde testemunhas confirmaram ferimentos causados ​​pela artilharia israelita dirigida à zona.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano acusou no domingo Israel de prolongar a sua guerra através de “um jogo de ganhar tempo” para facilitar “genocídio, deslocação e anexação” e apelou à comunidade internacional para tomar medidas urgentes para pôr fim à violência.

No contexto do conflito actual, estão em curso preparativos para uma conferência internacional destinada a mobilizar apoio aos residentes de Gaza. Mahmoud Ataya, subsecretário do Ministério Palestiniano do Planeamento e Cooperação Internacional, anunciou planos para reconstruir Gaza, enfatizando a coordenação com parceiros internacionais como as Nações Unidas, a União Europeia e o Banco Mundial.

O governo palestiniano priorizou a ajuda humanitária urgente e a reconstrução a longo prazo, elaborando um plano de recuperação para os próximos três anos e um plano de desenvolvimento de 10 anos que deverá ser concluído em março, segundo Ataya.

Anteriormente, três pessoas foram mortas num ataque aéreo israelense contra um grupo de pessoas perto das fazendas Shebaa, no sul do Líbano, disse uma fonte militar libanesa.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse à Xinhua no domingo que um drone israelense disparou um míssil ar-superfície na área de Bastra, ao sul da cidade de Shebaa, resultando em mortes.

As Forças de Defesa de Israel disseram em comunicado no sábado que sua força aérea identificou e atacou três “suspeitos” perto da área das Fazendas Shebaa anexadas por Israel.