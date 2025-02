Oito policiais municipais foram presos em Chiapas

Oito policiais nomeados para o Ministério da Segurança Pública e o Tuxtla Gutérrez Municipal Transit foram presos sobre o suposto crime de resistência contra pessoas.

O Secretário de Segurança do Povo relatou que, na prevenção das patrulhas, a determinação do crime e a proximidade social no lado norte desta cidade foram detidas pela Polícia Municipal.

Você pode estar interessado: Eles são plantados por homens armados na polícia em Michoacan; Um morre

Os detidos foram identificados como Octavio “N”, Nectar “N”, Porfirio “N”, Jairo Armando “N”, Erick “N”, Osvaldo Bladimir “N”, Roxana Isabel “N” e María Isabel “N”.

Os agentes locais “fisicamente e oralmente atacaram elementos da polícia estadual”, disse o Ministério da Segurança.

Os detidos estavam disponíveis para as autoridades relevantes para determinar seu status legal.

Os agentes instantâneos de reação pakal participaram da detenção, da polícia preventiva do estado em coordenação com o escritório do promotor estadual.