"Ok merda": Sara dominada pelas críticas, o que aconteceu após o episódio de Affari Tuoi | Olhar

Sara da Úmbria ela era a principal concorrente de Sua empresa, o programa fornecido por Stefano De Martinono episódio que foi ao ar hoje à noite, sábado, 18 de janeiro, na Rai 1. A motorista do pacote explicou que é mãe em tempo integral de Ludovica. Com ela, no centro do estudo, está sua companheira Andrea. Os dois jogaram com o pacote número 10. Numa das primeiras ofertas, a médica propôs 41 mil euros, mas ela recusou e depois retirou 20 mil euros. Naquela época ele também rejeitou a proposta de troca. No final, ficaram 100 mil e 200 mil euros entre as parcelas mais altas.

Sara e Andrea pediram então 150 mil euros. Mas o médico ofereceu “apenas” 51 mil. Surpreendentemente, o casal decidiu aceitar, apesar dos grandes pacotes ainda em jogo. À medida que o jogo avançava, a garota da matilha nomeava os packs que ela eliminaria se continuasse jogando. Descobriu que no final sobrariam 5.000 euros de um lado e 200.000 euros do outro. Infelizmente, ele descobriu então que seu pacote continha a quantia mais alta, ou seja, 200 mil euros.

Nem todos que comentaram a partida nas redes sociais compartilharam as escolhas do casal durante a partida. “Bastou ver as ofertas para perceber que havia dinheiro, mas quando é que vai estar aí? eles não pensam mais #suaempresa”, por exemplo, escreveu um usuário no euro e você diz tudo bem, estamos felizes de qualquer maneira. Mas você sabe muito bem que a partir desta noite você dirá para o resto da vida: éramos dois idiotas… tudo bem !” .