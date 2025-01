Ola e Uber respondem ao aviso da CCPA e negam alegações de disparidade tarifária para usuários do iPhone

Ola Consumer e Uber negaram veementemente as alegações de discrepâncias tarifárias com base no tipo de telefone celular usado, após relatórios sugerindo que os usuários do Apple iPhone estavam sendo cobrados mais do que seus equivalentes Android por viagens idênticas.

A polêmica surgiu depois que Ola e Uber receberam avisos da Autoridade Central de Proteção ao Consumidor da Índia (CCPA) na quinta-feira.

Esta ação, liderada pelo Ministro do Consumidor, Pralhad Joshi, seguiu-se a reportagens da mídia e reclamações de consumidores alegando disparidades de preços entre usuários de Android e iPhone.

O ministro escreveu em , emitiu avisos aos principais agregadores de táxi #Ola e #Uber, buscando suas respostas. @jagograhakjago.”

De acordo com a NDTV, em comunicado divulgado na sexta-feira, um porta-voz da Ola enfatizou: “Mantemos uma estrutura de preços uniforme para todos os nossos clientes. Não há diferenciação com base no sistema operacional do telefone do usuário para viagens semelhantes”.

Ola confirmou ainda que forneceu esclarecimentos detalhados à CCPA para resolver quaisquer equívocos. “Continuamos comprometidos em trabalhar com as autoridades para resolver quaisquer mal-entendidos sobre este assunto”, acrescentou o porta-voz.

Da mesma forma, em resposta ao aviso da CCPA, a Uber também emitiu um comunicado à mídia, dizendo: “Não definimos preços com base no fabricante do telefone do usuário. Esperamos trabalhar com a Autoridade Central de Proteção ao Consumidor para esclarecer qualquer mal-entendidos.

As alegações suscitaram um amplo debate, com muitos a questionar as implicações éticas e legais de tais modelos de preços. No entanto, tanto Ola quanto Uber negaram categoricamente o envolvimento em tais práticas.

Anteriormente, foi relatado que um usuário de mídia social alegou que o Uber cobra tarifas mais altas dos usuários do Apple iPhone em comparação com os usuários do Android. Uma fotografia apoia a afirmação compartilhada online, mostrando dois celulares separados com tarifas diferentes para a mesma viagem do Uber Auto. A imagem mostra a taxa no dispositivo Android como $290,79, enquanto o Apple iPhone apresenta uma carga maior de $342,47 para a mesma viagem.

Sudhir, um usuário de mídia social, compartilhou sua experiência ao notar discrepâncias nas tarifas do Uber dependendo do dispositivo usado. “Mesmo ponto de coleta, destino e horário, mas dois telefones diferentes mostram duas tarifas diferentes. Sempre consigo tarifas mais altas no meu Uber em comparação com o telefone da minha filha, então sempre peço a ela para reservar minhas viagens. Isso aconteceu com você? O que é o truque para evitá-lo?

