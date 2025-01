Ole Gunnar Solskjaer nomeado novo treinador do Beşiktaş

O técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer foi nomeado o novo técnico do Beşiktaş, de Türkiye, anunciou a equipe turca da Super Lig no sábado.

O ex-técnico do Manchester United permanecerá nos Black Eagles até o final da temporada 2025-26, com extensão opcional de um ano, segundo comunicado.

Depois de conquistar dois títulos da Eliteserien (Premier League norueguesa) e uma Copa da Noruega com o Molde, Solskjaer, de 51 anos, assumiu o comando do Manchester United da Premier League inglesa em dezembro de 2019 por quase três temporadas, os primeiros três meses como técnico interino.

Após o fraco desempenho do clube, o ex-presidente do Beşiktaş, Hasan Arat, renunciou em 29 de novembro de 2024 e o clube se separou do técnico holandês Giovanni van Bronckhorst no dia seguinte.