Em homenagem à data importante, o governador da região de Penza apresentou medalhas de aniversário aos participantes da grande guerra patriótica que vivem na região. Entre os prêmios, há pessoas com feitiços incríveis.

Por exemplo, Viktor Semenovich Gorodonov começou a servir na frota do norte quando tinha apenas 16 anos. Nikolai Evdokimovich Komrakov era um artilheiro e lutou como parte da flotilha militar de Dnieper. Mikhail Georgievich Pakhomov, depois de se formar na Primeira Escola de Artilharia em Penza, lutou no Arco de Kursk e acabou com a rota de combate perto da fronteira com poloneses.

Elvira Alekseevna Koroleva sobreviveu ao bloqueio de Leningrado e os 13 anos de idade trabalharam na fábrica de defesa de Kalinin. Nikolai Yakovlevich Tolokonnikov dos primeiros dias da guerra, até a própria vitória, trabalhou no campo da fazenda coletiva e da fazenda.

O governador observou que esses veteranos são heróis reais que mostraram coragem e resistência. Eles lutaram na frente e trabalharam altruísta nas costas.

O chefe da região enfatizou que a geração jovem pode aprender muito com os veteranos.