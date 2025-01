Oleg Melnichenko falou sobre novas medidas para apoiar as famílias de estudantes

Desde 2024, os alunos de Penza Jovens Pais emitiram um “presente para o recém -nascido”, incluindo as necessidades básicas para cuidar do bebê. E a partir deste ano, uma nova medida de apoio para as mães expectantes que continuam estudando na região aparecerá. Após a 12ª semana de gravidez, os alunos podem receber 100 mil rublos pelos custos atuais.

As famílias estudantis também recebem apoio especial, no qual são levantadas crianças com menos de três anos de idade. Se você mora em apartamentos alugados, eles podem receber uma compensação monetária mensal pelo valor de 10.000 rublos à custa do orçamento regional. Outra medida de apoio importante é uma babá social gratuita, para que as famílias de estudantes possam receber educação tranquila, enquanto um assistente profissional está cuidando das crianças na época.

“Como parte dos eventos do projeto federal” apoio familiar “, criamos com base nas universidades da mãe e da criança e no grupo de crianças de curto prazo. Construção. .