Olhe: aviões particulares colidem no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, matando 1 pessoa | Notícias do mundo

SCOTTSDALE: Uma pessoa foi morta e outros ficaram feridos quando um jato particular de propriedade do cantor de Motley Crue, Vince Neil, caiu com outro avião na segunda -feira à tarde no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, disseram as autoridades. O avião de Neil estava pousando no aeroporto quando ele se desviou da pista e caiu com outro avião estacionado, disse o representante de Neil, Worrick Robinson, IV, em comunicado. Havia dois pilotos e dois passageiros no avião de Neil, mas ele não estava entre eles.

“Senhor. Os pensamentos e orações de Neil estão com todos os envolvidos, e são gratos pela ajuda crítica de todos os salva -vidas que participam hoje”, disse Robinson. O avião que chegou foi desviado da pista e caiu com o jato de 200 Gulfstream que estava estacionado em particular, de acordo com Kelli Kuerster, coordenador de planejamento e disseminação da aviação no aeroporto de Scottsdale.

Kuerster disse que quatro pessoas estavam no avião que chegaram, que ele veio de Austin, Texas, e uma pessoa estava no avião estacionado. Duas pessoas feridas na colisão foram levadas para os centros de trauma e uma estava em estado estável em um hospital, disse o capitão do Departamento de Bombeiros de Scottsdale, Dave Folio. Ele disse que eles estavam trabalhando para recuperar o corpo da pessoa morta na colisão.

“Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos nisso”, disse Folio. A pista foi fechada e permanecerá fechada “no futuro previsível”, disse Kuerster. A prefeita de Scottsdale, Lisa Borowskysaid, em comunicado que está monitorando de perto a situação e está em contato com o aeroporto, a polícia e as agências federais.

https://www.youtube.com/watch?v=m3mhjr1ogx0

“Em nome da cidade de Scottsdale, oferecemos nossas mais profundas condolências aos envolvidos no acidente e aos que foram levados ao nosso Centro de Tratamento de Trauma”, disse ele. “Vamos manter todos afetados por essa tragédia em nossas orações”. O aeroporto é um centro popular de aviões que entram e deixam a área de Phoenix, especialmente durante grandes fins de semana esportivos, como o Torneio de Golfe Open Phoenix Open, que atrai grandes multidões a alguns quilômetros de distância.

A colisão de Scottsdale ocorre após três grandes desastres da aviação dos Estados Unidos nas últimas duas semanas. Um avião comercial e um helicóptero do Exército colidiram perto da capital do país em 29 de janeiro, matando 67 pessoas. Um avião de transporte médico caiu na Filadélfia em 31 de janeiro, matando as seis pessoas a bordo e outra pessoa no chão. E na semana passada, um pequeno avião de vizinhança caiu no oeste do Alasca a caminho da comunidade de Nome, matando as 10 pessoas a bordo.