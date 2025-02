Olhe | O elefante visita o cuidador de doenças terminais no hospital por adeus final; O vídeo viral deixa os usuários da Internet chorando

Um vídeo de um elefante que visita o cuidador de doenças terminais no hospital vem dando rodadas na internet. O animal inocente não pôde expressar sua agonia com palavras, mas mostrou carinho ao seu cuidador ao tentar acordá -lo com seu porta -malas.

Assista ao vídeo viral

O vídeo viral começa com a entrada do Tusker no quarto do hospital. O elefante rasteja cuidadosamente para encontrar seu cuidador e foi levado por outra senhora ao paciente.