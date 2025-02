Oliegeiders aumentou a confiabilidade das instalações de infraestrutura em quatro regiões

A Transneft – Sibéria concluiu a conexão de novas instalações e concluiu o complexo de trabalhos de reparo planejados nas estações de estação de petróleo (NPs) e a parte linear dos oleodutos mais importantes (MN) nas regiões de Tyumen, Tomsk e Kurgan, bem como Como no distrito autônomo Khanty -Mansi. As medidas foram tomadas durante a parada planejada do trabalho de dois oleodutos. O objetivo é manter um alto grau de confiabilidade dos objetos de transporte de petróleo.



