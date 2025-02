Olivia Dean acaba de carregar a bela tendência da moda que os iniciados de moda já são banqueiros para a primavera

Poucas celebridades têm os dedos no pulso de novas tendências como Olivia Dean. O cantor, o embaixador da Chanel e o primeiro Esculpido A estrela da capa tece facilmente estilos de novas temporada em seu guarda -roupa, o que os faz parecer grampos de longa data. Com um talento para abraçar as tendências que mais ressoam no momento, Dean se tornou uma espécie de vestido pioneira – quando ela adota uma tendência florida, é apenas uma questão de tempo até que ela circule pelos círculos interiores da moda.

Fiel à sua forma, Dean foi visto recentemente na saia, que está pronta para ser a favorita na rua nesta primavera. Enquanto as silhuetas e os estilos de renda tiveram seu momento no inverno, os meses mais quentes devem inaugurar o aumento na tendência da saia de ervilha.

Levando o dele da maneira mais elegante, Dean associou um almoço de ervilha a uma camada cinza e Saltos de flores de chocolate marrom Manolo (£ 725) Criação de um visual educado, mas relaxado – e perfeito para os dias mais brilhantes da primavera. A saia em questão? Saia da pradaria viral de Susamusa (£ 90), um estilo semi-transparente, abaixo do joelho, que estabelece o equilíbrio perfeito entre cobertura e leveza. Já entre os iniciados da moda, o design cult da marca com sede em Londres fez ondas no Instagram, consolidando seu status de silhueta -chave durante os meses mais quentes.

Além da aprovação de Dean, as saias de ervilha aumentaram regularmente em popularidade nos últimos meses. Seu apelo atemporal faz com que eles se sintam familiares e versáteis – suficientemente neutros para se associarem a grampos de guarda -roupa, mas suficientemente divertidos para adicionar um toque de personalidade.

A impressão que já está emergindo como uma tendência fundamental para a primavera / verão de 2025, as marcas rapidamente integraram o padrão em suas coleções. Desde o design desejado de Susamusa até as elegantes iterações de reforma, role para comprar os melhores pontos da temporada.

Compre saias de bolinhas:

Compre a saia que influenciadores – e Olivia Dean – não pode ter o suficiente.

Estilo com a parte superior correspondente ou emparelhar com uma blusa preta simples.

Essa tendência na saia divertida deve ser uma ótima notícia nesta primavera.

Reforma Saia de seda Bella A paleta de cores neutras facilita a entrada de um guarda -roupa de cápsula.

Silêncio Saia marta com renda Compre esta bela saia de renda enquanto é uma venda.

Recente Saia Midi de Silk-Blend Midi de Elowena Polka-Dot Eu sempre volto para Doen para suas silhuetas elegantes e femininas.

E outras histórias Saia midi midi Este comprimento da saia do almoço significa que são particularmente bons pares com botas de joelho.

Wada Salia de bolso duplo de polka-dot em acetinado duplo Os bolsos dianteiros e os detalhes do tamanho basco fornecem uma energia tão divertida.