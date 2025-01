Olivia Rodrigo usou calças anti-skinny enquanto a tendência clássica dos tênis está de volta

O que tenho notado nas últimas semanas – e isso é típico de janeiro – é que as celebridades estão abraçando os tênis novamente. E com a primavera no horizonte, estou observando as tendências crescentes que as celebridades elegantes estão usando com seus jeans e leggings. Uma dessas celebridades é Olivia Rodrigo, que foi fotografada duas vezes esta semana usando um par de tênis clássicos enquanto caminhava com o namorado Louis Partridge em Nova York.

Embora os tênis retrô de couro e camurça tenham dominado todos os outros estilos nos últimos anos, vejo cada vez mais indicadores de que os tênis de lona branca de marcas básicas como Vans e Converse estão de volta. Esse é o primeiro que Rodrigo usou nas duas ocasiões mais especificamente Vans Era Tênis em Branco Verdadeiro. E nas duas vezes, ela ignorou toda a conversa sobre o retorno das calças skinny e jeans e, em vez disso, combinou-os com calças pretas de perna larga e jeans de perna larga.

Vale ressaltar que, embora sejam clássicos, os tênis brancos tendem a entrar e sair da “tendência”. Mas todas as celebridades que já usam este ano, além do Rodrigo, são a prova que preciso. Então, continue navegando para comprar o melhor da linha de tênis de lona branca, incluindo os Vans do Rodrigo.

(Crédito da imagem: The Image Direct)

Sobre Olívia Rodrigo: Jaqueta Burberry; Camisa da reforma; Vans Tênis Era em branco verdadeiro (US$ 55); As especificações Óculos de sol Work It (US$ 69)

(Crédito da imagem: The Image Direct)

Sobre Olívia Rodrigo: Casaco DÔEN; Alto esporte Chute calças curtas (US$ 860)

