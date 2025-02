16 de fevereiro de 2025

(Agência do Vista) Roma, 16 de fevereiro de 2025 Olly com ‘Balorda nostalgia’ vence o festival Sanremo 2025: sou amplo para todas as pessoas que acreditam no que fazem. Em segundo lugar, Lucio Corsi com ‘Eu queria ser difícil’, para o terceiro Bruori Sas ‘The Tree of the Walnuts’, para o quarto Fedez com ‘Batt’, para o quinto Simone Cristicchi – ‘quando você é pequeno’. Fonte: Agência Vista / Alexander Jakhnagiev