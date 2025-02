Olly? Entre as 22h e 23 … Outra bomba Pinuccio: "O que aconteceu na noite de quinta -feira em Sanremo"

PINUCCIO Influencia novamente. E ainda é impressionante Olly. Não desiste do osso, Comic the NewsE mesmo após a conclusão do Festival de Sanremo As notícias satíticas do Canale 5 fundadas e dirigidas por Antonio Ricci O vencedor, o intérprete de 23 anos de Balorda nostalgiaE as supostas irregularidades para Ariston.

Um passo atrás: foi Pinuccio, correspondente para Tira Muitas vezes, responsável por cavar os erros da RAI, para prever em 7 de fevereiro passado, antes de via Festival, o triunfo do cantor de Genoese.





“Eu nem sei quem ele é, mas aprendi que ele ganha – ele disse um convidado de uma transmissão em TelevisoresÚltima gravada 5 de fevereiro -. Sempre temos que nos perguntar quem por trás de um artista que finalmente vence. “A referência era para o gerente de Olly, Marta deucom quem o festival havia vencido Maneskin, Mengoni um Angelina Mango. Estamos em 4 triunfos nas últimas 5 edições. Uma controvérsia explodiu nas redes sociais na noite de sábado.





Pinuccio está agora em detalhes: Olly teria sido preferido sempre sendo inserido na linha -up Entre 22h e 23hMASSIMO LIGUE TEMPO LOCK. Quinta-feira Então, na terceira noite de versões, de acordo com o enviado de Tira Ele teria desfrutado de uma “grade” ad hoc: “Digamos que foi um pouco mais fácil para Olly Racimolare das vozes extras, porque na quarta -feira havia os cantores mais fortes”. Em suma, ele teria feito uma composição completa em contraste com os rivais da noite um pouco mais “Mosci”. E depois há o último amarelo, quase cabalístico: como Maneskin, Mengoni e Angelina Mango, Olly também estaria associada ao número de televisão “15“. Simple coincidência ou por trás, há um estudo de marketing?