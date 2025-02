On Slams Relator Especial triunfa sobre as sanções ao TPI como um ataque direto à justiça internacional

Margaret SatterthwaiteO relator especial da ONU sobre a independência de juízes e advogados, criticou fortemente o presidente dos Estados Unidos Donald Trumpsanções contra ele Tribunal Penal Internacional (ICC)Chamando -os de “assalto direto ao sistema de justiça internacional”.

Em uma entrevista a Anadolu, Satterthwaite discutiu a decisão de Trump de impor sanções ao promotor -chefe da ICC, Karim Khan, o impacto dessas medidas nas operações do tribunal e o que os Estados membros do Tribunal devem fazer em resposta.

“Ataque direto ao sistema de justiça internacional. Este é um tribunal estabelecido para lidar mais uma vez com a primazia da lei sobre conflitos, violência, e é um tribunal criado para ver mais crimes de crimes sob direito internacional.

Ele alertou que o impacto das sanções se tornaria mais claro nos próximos meses, observando que a ordem executiva de Trump impõe severas restrições aos funcionários da CPI.

“Permite que o governo dos Estados Unidos estabeleça sanções muito graves contra as pessoas e a instituição. Até agora, o presidente nomeou apenas o promotor -chefe Karim Khan como uma pessoa sancionada. Esse tipo de sanção permitirá que o governo dos Estados Unidos congelasse a transferência de transferência de fundos.

Ele também entrou em detalhes sobre o impacto no promotor principal do TPI.

“Além disso, é provável que também faça uma ordem de não -visa para não permitir que essa pessoa entre nos EUA. O que implica chegar a muitos países, encontrando -se com importantes atores da justiça, encontrando -se com a ONU, seus funcionários, etc. ., Assim, o impacto imediato será sobre o Karim Khan individual, mas então veremos nas próximas semanas e meses quem mais poderia ser o objetivo dessas sanções.

– ‘É irônico’

Apesar de não ser signatário do estatuto de Roma, que estabeleceu o CPI, os Estados Unidos participaram inicialmente de sua conferência fundadora e forneceram apoio, principalmente em casos como a investigação da Ucrânia.

“Portanto, é irônico que os Estados Unidos tenham apontado para todo o sistema lá e, especificamente, o promotor em todo o seu trabalho. Porque, como você disse, essas não são sanções direcionadas no sentido de tentar impedir o promotor ou o tribunal trabalho em casos particulares.

As sanções foram implementadas em resposta a uma investigação do CPI sobre Israel, disse ele, referindo -se a crimes de guerra israelense em Gaza que mataram mais de 48.200 palestinos em 15 meses.

“Portanto, eles não são atacados no sentido de serem adaptados ao objetivo declarado. A administração do presidente Trump parece estar tentando atingir todo o tribunal. Esse é o meu medo”.

Ele também expressou preocupação de que pessoas e organizações que fornecem evidências ao CPI possam enfrentar repercussões legais sob a lei de sancionadores dos Estados Unidos.

– Ligue para os Estados -Membros da Atuação do TPI

O funcionário da ONU instou os 125 estados membros do TPI a assumir uma posição contra as sanções.

“Isso é incrivelmente importante. Existem 125 estados membros que se juntaram ao CPI, que comprometeu seu apoio a este importante tribunal e que participaram e cooperaram com o tribunal de todos os tipos. Eles falam claramente e em concerto, como já começaram a fazer.

Ele também apoiou a proposta do presidente da CPI de que a UE usa seu ‘estatuto de bloqueio’ para proteger os tribunais das sanções dos Estados Unidos.

Ele instou os Estados membros a tomarem medidas concretas para se opor a sanções.

“Eu acho que é importante que eles deixem muito claro que não acreditam que essas sanções sejam legais, que, de fato, elas os veem como um ataque à administração da justiça, e talvez até uma violação do artigo 70 da Roma Estatuto, que fala de obstrução da justiça.

Ela nos pediu aliados -chave para se comprometer diretamente com Washington. “Esses estados devem dizer … isso é inaceitável. Isso está além do pálido. Não nos sentamos desde que você ataca um importante tribunal do Estado do Direito Internacional”.