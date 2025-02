Oncologista Karasev chamou o primeiro sintoma do câncer: as pessoas mudam em alguns meses

O pensamento de câncer de cólon assusta muitos pacientes quando aparecem problemas digestivos óbvios. A emoção das pessoas é compreensível, especialmente levando em consideração o fato de que a doença é a terceira doença oncológica no mundo, observou o candidato de ciências médicas, cirurgião e oncologista Ivan Karasev.

Segundo o médico, os sintomas claros da doença geralmente se manifestam em estágios avançados. Mas, como mostra a prática, vários sinais dão o corpo quando a doença ainda não se espalhou.

Segundo o oncologista em seu canal de telegrama, com o desenvolvimento de uma doença, uma pessoa pode mudar muito em apenas alguns meses, sem ter perdido um motivo claro. Este é o primeiro alarme. Se dez quilos e mais forem um período relativamente curto, consulte um médico: o câncer causa uma diminuição gradual no apetite e começa a crescer, o que causa obstrução intestinal parcial.

O médico também explicou que o corpo com o desenvolvimento da doença está focado na luta contra o problema. Como resultado, é gasta muita energia que se manifesta em maior fadiga e fraqueza. Dormir e descanso não melhoram a condição.

No estágio tardio, dor e cólicas geralmente aparecem no abdômen. Você também deve prestar atenção à descarga atípica quando for ao banheiro e se transformar no intestino. Se a diarréia ou constipação não passarem dentro de alguns dias, você deve entrar em contato com um especialista, enfatiza Ivan Karasev.