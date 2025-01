Ondas, rejeições de preços do Uber com base no modelo de telefone: ‘Não diferenciamos’

Os agregadores de táxis e Uber disseram na sexta -feira que não estabeleceram taxas com base no modelo telefônico de um usuário depois que o governo lhes enviou avisos sobre os supostos preços diferenciais com base no tipo de dispositivo móvel usado para reservar viagens.

A Autoridade Central de Proteção ao Consumidor (CCPA) tomou medidas após os relatórios de que Ola e Uber pareciam carregar taxas diferentes para o mesmo serviço, dependendo de o cliente estar usando um iPhone ou um dispositivo Android.

Em um comunicado, um porta -voz do consumidor de ondas disse: “Temos uma estrutura de preços homogênea para todos os nossos clientes e não diferenciamos dependendo do sistema operacional de telefone celular do usuário para viagens idênticas”.

“Hoje esclarecemos o mesmo para o CCPA e trabalharemos com eles para eliminar qualquer mal -entendido a esse respeito”, acrescentou o porta -voz.

Em uma declaração semelhante, um porta -voz da Uber disse à Reuters: “Não estabelecemos preços com base no fabricante de um piloto. Esperamos trabalhar com o CCPA para esclarecer qualquer mal -entendido”.

A Apple e o Google ainda não responderam às solicitações da Reuters para comentários sobre o assunto.

Na quinta -feira, o Ministro dos Assuntos do Consumidor, Pralhad Joshi, disse que o CCPA havia enviado avisos às empresas sobre o “preço diferencial” em viagens de reserva.

Joshi disse que levaria ao CCPA a também analisar as estratégias de preços diferenciais usados ​​por outros setores, incluindo portais de entrega de alimentos e portais de entrega de ingressos.

No mês passado, Joshi descreveu o preço diferencial como uma “prática comercial desleal” que era um “desprezo sem vergonha” pelos direitos do consumidor.

A medida ocorreu dias depois que um empresário com sede em Delhi compartilhou suas descobertas sobre os preços diferenciais dos dois aplicativos de transporte em uma série de publicações em X após comparar taxas em diferentes dispositivos e níveis de bateria.

Em dezembro, o assunto ganhou uma tração depois que um usuário X compartilhou uma imagem de dois telefones, supostamente mostrando taxas diferentes para um local específico no aplicativo Uber.

Quando sua publicação se tornou viral, o Uber respondeu às acusações, negando que o preço seja baseado no tipo de telefone usado. A Companhia atribuiu qualquer diferença de taxa às variações nos pontos de coleta, o tempo de chegada estimado (ETA) e os pontos de entrega, afirmando que não personaliza os preços de viagem, dependendo do fabricante do telefone celular do piloto.

No entanto, outros usuários de mídia social logo se juntaram ao coral, alegando que diferentes tarifas foram cobradas por viagens idênticas ao reservar os dispositivos Android e iPhone.

(Com ingressos da Reuters)