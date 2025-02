No salão de exposições da cidade de Murmansk, ocorreu a grande abertura da exposição dedicada à cultura do sami. Ele apresenta itens domésticos, roupas, bonecas e brinquedos dos representantes de Kola deste povo aborígine que vivem no território de quatro países. Estes são objetos da coleção de um especialista reconhecido no campo da escrita e cultura de Sami Eliseevna Afanasyeva.

A exposição foi chamada “onde a terra começa”.