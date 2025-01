Onde em Moscou você pode comemorar o Ano Novo Chinês

Você pode mergulhar na atmosfera de férias na estufa subtropical, onde um enorme dragão fica acima da cúpula e seus pequenos amigos estão emaranhados nas árvores. Além disso, você vê lanternas chinesas brilhantes em várias formas e tamanhos em todos os lugares. O diretor do Vladimir Chub “do Jardim da Boticaria” falou sobre o simbolismo de tais decorações.

Foto: Daria Valiakhmetova

“Nossos amigos chineses vivem de acordo com o calendário lunar, então o ano novo é um evento astronômico para eles. A época mais assustadora do ano já acabou: o solstício de inverno, quando a terra cai na escuridão e no congelamento por medo do inverno. Na China, era costume esperar um mês neste horário terrível, mas a primavera chegou. É por isso que a primeira ameixa, Peach ou Kumquat Flowers, que pode ser vista aqui, se tornou um símbolo do Ano Novo, isso deixou as pessoas boas muito felizes. Ghosts e furiosos dragões sedentos de sangue para expulsá -los de suas casas eram costumeiros para decorar casas com atributos vermelhos brilhantes do feriado “, disse ele.

Foto: Daria Valiakhmetova

No vestíbulo, uma exposição de ilustrações botânicas recebeu a ajuda da técnica da pintura tradicional chinesa, ‘Sinfonia da natureza’, onde você pode se familiarizar com as plantas do Império Celestial. Os autores descreveram os símbolos mais importantes da flora chinesa: de peônia a ameixa, camelia e pinheiros.

Até 16 de março, você pode mergulhar na atmosfera de um conto de fadas chinês. O acesso ao festival é gratuito e incluído na taxa de entrada regular.