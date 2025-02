Os moradores da região de Tula estão acostumados a um fim de semana de três dias em homenagem à celebração do defensor da pátria e do Dia Internacional da Mulher. Mas em 2025, apesar do fato de os dois feriados caírem nos fins de semana, Turyaki não receberá um dia adicional de descanso.

Para onde ele foi? O chefe da prática jurídica do serviço de Superjob Alexander Yuzhalin respondeu a essa pergunta. O especialista lembrou que por lei (Ou melhor, graças ao artigo 112 do Código do Trabalho da Federação Russa) Os feriados que caíram no sábado ou domingo estão em torno de um fim de semana adicional. Mas este ano, as autoridades decidiram transferir hoje em dia de descanso para outros meses do ano. Sim, a lei também fornece essa opção, escrita “Jornal russo».

Consequentemente, o dia da licença de 23 de fevereiro (domingo) foi adiado para 8 de maio (quinta -feira) e 8 de março (sábado) a 13 de junho (sexta -feira).

Caso contrário, hoje em dia no calendário de produção seriam trabalhadores. Assim, a transferência do terceiro dia de licença em fevereiro e março foi necessária “para uso racional por funcionários do fim de semana e férias não trabalhadoras”. Se o funcionário, apesar das circunstâncias, precisar de três dias de folga em março e fevereiro, ele poderá usar métodos padrão para obtê -los. O advogado Yuzhalin, em particular, propõe pedir às autoridades que detritos, que acessem as férias anuais remuneradas ou levem alguns dias às suas custas.

Se uma pessoa que precisa de um dia de folga é um doador, por lei, pode usar um dia adicional de licença em qualquer época do ano.

Lembraremos, anteriormente, escrevemos que, em 2025, os moradores da região de Tula esperavam apenas uma semana de trabalho aos seis dias. Além disso, compartilhamos informações sobre inovação. Segundo ele, Tullaes poderá decolar legalmente a partir de 1º de março de 2025.