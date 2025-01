Onde posso ir de férias no orçamento de fevereiro

Inverno desconhecido na Rússia

As áreas tradicionais de recreação de inverno na Rússia são Moscou, São Petersburgo e a cidade do Anel de Ouro. Como alternativa aos passeios Yandex, oferecem seis cidades interessantes para as férias de inverno, destinadas a turistas que preferem umas férias relaxantes.

Rybinsk está localizada na confluência dos rios Volga, Shaksna e Cheekukhi. O fluxo turístico aqui dobrou no ano passado. A principal característica são os sinais pré-revolucionários incomuns. Em poucos dias você poderá conhecer a usina hidrelétrica, visitar a Igreja Polonesa do Sagrado Coração de Jesus, a Praça Vermelha local. Você pode ir para Rybinsk de ônibus regular ou de trem das principais cidades. O custo médio da noite em hotéis/apartamentos em Rybinsk em 2024 foi de 4,2 mil rublos.

Na capital da República, Mari El Yoshkar-Ola, você pode ver edifícios antigos e painéis de estilo soviético, casas de fajaver e palácios em estilo barroco. Para um passeio você deve definitivamente escolher uma rota através do dique de Bruges e Amsterdã. Você pode chegar a Yoshkar-Ola de trem. Ou escolha outra rota – de avião até Kazan e Cheboksar mais próximos, e de lá também de trem. O preço médio por noite no hotel ou apartamento de Yoshkar-Ola em 2024 foi de 4,3 mil rublos. Ao mesmo tempo, no ano em que a capital Mari El se tornou mais popular entre os russos em 47%, ou seja, 1,5 vezes.

Tobolsk está localizada na confluência do rio Tobol com o Irtysh. Aqui vale a pena conhecer o Kremlin de Tobolsk. Depois você pode caminhar pela deserta World Street, onde há muitos prédios vazios, até chegar ao Museu da Família do Imperador Nicolau II. Você pode ir para Tobolsk de avião, trem e carro. Em média, no ano passado, em um hotel ou apartamento local, custou 4,7 mil rublos.

Biysk é considerado um importante centro científico do sudoeste da Sibéria. Sua história de trezentos anos e edifícios antigos criam a sensação de uma fada do inverno. Vale a pena começar um passeio pela Fortaleza de Biysk. O Museu da Trilha Chuysky, o Museu da Missão Espiritual de Altai, o Planetário – também locais interessantes para visitar. É possível chegar à cidade de trem ou avião até as cidades mais próximas, Barnaul e Gorno-Altaysk, onde você pode pegar um ônibus para Biysk. Como outras cidades, Biysk tornou-se 43% mais popular entre os russos ao ano, ou seja, quase 1,5 vezes.

O custo médio de uma noite em um hotel ou apartamento local no último ano de 2024 foi igual a 4,1 mil rublos.

Myshkin oferece aos viajantes uma imersão na atmosfera da antiga Rússia mercantil. Não se pode deixar de ir ao único museu do rato do mundo, como no rato dos quartos. A cidade tem uma grande concentração de museus, mas com certeza você deve dar uma olhada no museu com pequenas formas de arquitetura camponesa. Você pode chegar aqui de carro ou ônibus. Ou vá de trem até a estação Volga, de onde você precisa pegar o transporte público para Myshkin. Em média, uma noite de estadia em um hotel ou apartamento aqui em 2024 custaria 4,8 mil rublos. Ao mesmo tempo, o fluxo turístico aqui quase dobrou no ano passado.

Shuya é uma das maiores cidades da região de Ivanovo. Na cidade com mais de 600 anos de história, vale a pena conhecer a Catedral Nikolsky, o conjunto da Catedral Voskresensky e outras igrejas, que são muitas na cidade. Também vale a pena caminhar ao longo do Arbat local – ao longo da rua Malachi Belov. Historicamente, Shuya é o berço da fabricação de sabonetes, por isso vale a pena visitar o Museu do Sabão. Você pode chegar lá de ônibus das cidades vizinhas ou de trem. No ano passado, viajar para a SHU teve mais interesse seis vezes. Ao mesmo tempo, o preço médio de uma noite na cidade em 2024 foi de 5,3 mil rublos.

Este ano, a maioria dos russos que viajam para relaxar no exterior preferiu a praia por causa das feiras de Natal europeias: o número de turistas na direção asiática cresceu um terço, disseram analistas da Megafon e Fly.ru.

A Tailândia teve a procura máxima, a China ficou em segundo lugar e o interesse no Vietname duplicou, tornando-o o terceiro país asiático mais popular. Se você decidir ir para a China, lembre-se que de 28 de janeiro a 4 de fevereiro lá se comemora o Ano Novo, muitos estabelecimentos podem estar fechados.

O número de turistas no continente africano também está a crescer agora, com o Egipto a mostrar aqui o maior interesse e crescimento. O fluxo turístico aumentou um terço e representou 81% do número total de turistas russos por continente. O interesse pela América do Sul permaneceu no mesmo nível dos indicadores da temporada passada, mas a América do Norte perdeu popularidade em 17%. O fluxo turístico nos Estados Unidos cresceu 10% e em Cuba caiu 40%. Alguns turistas também perderam Türkiye, 5% menos que em 2023 voaram para lá.

“A opção mais econômica e acessível é passar o fim de semana na sua região “natal” ou em uma região vizinha. Não há necessidade de ir a algum lugar distante: em cada região da Rússia existem muitos atrativos culturais, históricos e naturais”, A comunidade de operadores turísticos disse “Big Country”.

Se você está interessado em viagens econômicas, Ksenia Andrianova recomenda que o chefe do serviço de viagens na Rússia “Tours” Tourslet “Tourslet” planeje uma viagem a São Petersburgo no âmbito do programa “Dia a dia – uma coleção de ouro por dois dias olhar mais de perto – uma coleção de ouro por dois dias – uma coleção de ouro por dois dias ” – De 7 mil 870 rublos. Há também uma viagem econômica à Carélia “Sete Milagres e o Ruskeala Marble Canyon” – a partir de 8 mil 950 rublos. Se você quiser conhecer a Cidade Velha, ou seja, um passeio a Veliky Novgorod “Millennium Novgorod” – a partir de 9 mil 350 rublos.

Em fevereiro, você pode ir para o orçamento da Bielorrússia: um voo para Minsk custará cerca de 10 mil rublos só de ida e um hotel – 4 mil rublos por noite. Em seguida vem Yerevan: o custo médio de uma passagem para a capital da Armênia é de 11 mil rublos, e você pode encontrar moradia lá por 2,5 mil rublos por dia. Aproximadamente o mesmo orçamento pode ser reservado para férias em Istambul: o voo custará 11,5 mil rublos e uma noite em um hotel custará 3,5 mil rublos.

Samarcanda (voo – 12,5 mil rublos, 3,8 mil rublos por dia), Tbilisi (12,7 mil + 2,5 mil rublos), Tashkent (Tashkent) também entrou no top 10. 13,6 mil + 3,2 mil rublos), Antalya (14 mil + 4 mil rublos), Astana (14,3 mil + 3,5 mil rublos), Baku (15,4 mil + 2,5 mil rublos) e Bishkek (16 mil + 3,7 mil rublos).