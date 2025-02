Ontem Donald Trump um Vladimir Putin Eles tiveram uma conversa telefônica, após o que o presidente americano, Moscou e Washington, “imediatamente fizeram as negociações” sobre a guerra na Ucrânia. Os dois líderes também se convidaram para os respectivos países. Trump perguntou a Volodymyr Zensky da entrevista. Segundo o presidente ucraniano, a discussão teve como objetivo “sobre as possibilidades de alcançar a paz”. “Definimos as medidas conjuntas com a América para pôr um fim à agressão russa e garantir uma paz confiável e permanente”, disse ele. Após o telefonema com Putin, Trump indicou que seu primeiro encontro com o líder do Kremlin provavelmente será “na Arábia Saudita”. “Ele virá aqui, eu irei para lá, e provavelmente nos encontraremos na Arábia Saudita pela primeira vez”, disse o magnata a jornalistas da Casa Branca, sem dar uma data precisa.

O presidente americano também alegou ser “cessa -incêndios” na Ucrânia “no futuro não muito distante” que enfatizou que, em seu controle, a perspectiva da adesão de Kiev a OTAN Não seria “realista” e também acrescentaria que “as eleições devem ser realizadas em um determinado momento” na Ucrânia. Além disso, esse também é um ponto que foi repetido obsessivamente pela liderança russa nos últimos meses, tanto que Putin disse repetidamente que não considerou Zensky como um parceiro de conversa “legal” para algumas negociações, precisamente porque seu mandato teria Longe porque seu mandato teria expirado por algum tempo. Por sua parte, o secretário dos Estados Unidos, Pete Hegseeth, também mencionou a hipótese de que a Ucrânia pode retornar aos seus limites antes de 2014, incluindo a Crimeia. Hegseeth também negou a possibilidade, como Trump, que Kiev pode entrar na Aliança Atlântica, mas enfatiza a necessidade de os países europeus se comprometer a oferecer à Ucrânia uma parcela “avassaladora” de ajuda civil e militar no futuro.