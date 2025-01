ONGs de Pomorie apoiadas em nível federal

22 projetos de organizações sem fins lucrativos da região de Arkhangelsk venceram o primeiro concurso do Fundo de Subsídio Presidencial 2025. O montante total do financiamento será de quase 44 milhões de rublos. Como resultado deste concurso, as áreas mais populares entre os projetos apoiados foram a proteção da saúde e a promoção de um estilo de vida saudável.

Brevemente sobre os projetos que receberam apoio.

– Códigos culturais do artesanato Kargopol: tradições e modernidade. O projeto acontece em três etapas em forma de laboratório e pesquisa aprofundada com a participação e apoio de especialistas, artistas e designers.

– “Paz em sua casa. » Esta é uma continuação do árduo trabalho de organização de expedições de pesquisa de campo para identificar sepulturas militares não registradas, locais de acidentes de avião, trabalho no local de uma das tentativas pouco conhecidas destinadas a romper o cerco de Leningrado e perpetuar a memória daqueles que morreu defendendo a Pátria, bem como um conjunto de acontecimentos patrióticos e educativos.

– “Energia do Norte”. O projeto é uma forma de envolver os aposentados em um novo círculo social e em uma vida social ativa, além de tentar mostrar aos veteranos que a aposentadoria não é o fim, mas um novo começo.

– “A máquina não se arrasta atrás de você. Estamos expandindo os limites. » O objetivo do projeto é despertar o interesse das crianças pela cerâmica. As crianças poderão revelar as suas capacidades e potencial criativo, satisfazer a necessidade do trabalho manual, desenvolver competências profissionais e expandir os seus horizontes.

– “Os pequenos territórios têm um grande futuro: alargar as fronteiras. » Durante o projeto serão sistematizadas as ferramentas e práticas de trabalho com a comunidade em diferentes territórios, serão combinadas as experiências de diferentes organizações e nesta base será finalizado o guia metodológico “Pequenos territórios – um grande futuro”.

– O projeto Inteligência Verde visa popularizar o meio ambiente entre os adolescentes durante as férias de verão e ensinar-lhes práticas atuais de utilização dos recursos florestais não madeireiros na gastronomia.

– O projecto “Criar um Evento Juntos” envolve o envolvimento de residentes adultos de Tavrenga – um mato de 30 aldeias – no planeamento conjunto e na realização de um evento.

– O projeto “ABC Jurídico da Vida Familiar” visa desenvolver conhecimentos sobre questões psicológicas, jurídicas, médicas e outras relacionadas com as relações familiares entre jovens dos 16 aos 35 anos, a fim de prepararem a sua futura vida familiar.

– O programa de internação acompanhada “Nanny está por perto” visa resolver um dos problemas sociais atuais – a falta de atenção e cuidado às crianças que são tratadas em hospitais da cidade de Arkhangelsk provenientes de orfanatos e que não têm competências e capacidade para cuidar de si mesmos.

– “Workshop de longevidade cognitiva. » O projeto visa fortalecer a saúde mental e física de idosos e aposentados e melhorar sua qualidade de vida. Para tal, está prevista a criação de um Workshop de Longevidade Cognitiva com base na Cruz Vermelha.

– “O dojo é um lugar onde você encontra o seu caminho. » O projeto pretende criar um ambiente favorável com a participação ativa dos homens na vida das crianças, bem como garantir o desenvolvimento de laços intergeracionais para troca de experiências de vida e mentoria.

– “O caminho suave para a saúde. » Envolver crianças e adolescentes de 4 a 13 anos na cidade de Nyandoma em aulas sistemáticas de judô para fortalecer a saúde física e mental.

– O projeto “Clube Juvenil Ativo do Distrito de Pinega: Espaço de ideias e iniciativas” visa desenvolver novas competências nos jovens do Distrito de Pinega.

Você pode ver outros projetos siga o link.