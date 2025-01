Ônibus capota em meio a neblina densa em Barnala, Punjab; Três mulheres activistas de uma organização de agricultores assassinadas e 30 feridas

Num trágico acidente, um autocarro que se dirigia para Tohana, Haryana, para assistir a um mahapanchayat de agricultores, capotou no sábado sob denso nevoeiro em Barnala, Punjab, matando pelo menos três mulheres e ferindo outras 30.

As mulheres falecidas foram identificadas como activistas da organização de agricultores BKU (Ugrahan).

O ônibus transportava mais de 52 membros do BKU (Ugrahan) de uma vila no distrito de Bathinda para Tohana, em Haryana, para um mahapanchayat de agricultores, relatou ele. PTI .

Barnala SHO Kuljinder Singh disse que havia neblina na área e que o ônibus se envolveu em um acidente e capotou no desvio.

Ele acrescentou que as causas do acidente estão sendo investigadas.

Na sexta-feira, o líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, que está em greve de fome por tempo indeterminado há 39 dias, apelou aos agricultores para que viessem em grande número ao local de protesto de Khanauri, na fronteira entre Punjab e Haryana, no sábado, para reforçar a luta em busca de um garantia jurídica. sobre o preço mínimo de apoio (MSP) para as culturas.

Entretanto, noutro desenvolvimento, o antigo ministro-chefe de Haryana, Bhupinder Singh Hooda, disse que o Centro deveria intervir imediatamente e acabar com o jejum de Dallewal, resolvendo as exigências dos agricultores, acrescentando que a saúde do líder dos agricultores é crítica.