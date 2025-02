Ônibus com validadores adicionais apareceram em 11 rotas Arkhangelsk

Em 11 rotas urbanas, os ônibus com um validador adicional na porta do meio agora chumbo. Estas são as estradas n ° 4, 7, 11, 15, 23, 41, 54, 62, 63, 75m e 76. Se você pagar a passagem por cartão, deve esperar até que a compra verde apareça no terminal. O ingresso é criado automaticamente em formato eletrônico, para que não possa ser perdido.

De acordo com o serviço de imprensa de Gorodmin, os passageiros pediram para instalar o segundo validador na porta do meio e o RICO, assim como o SBRTROTYKA, responderam a essa solicitação. A partir de agora, o pouso e o pagamento de viagens devem ser mais práticos.

Pagamento em dinheiro está sempre disponível: o bilhete fornece um motorista ou, se não, o motorista.