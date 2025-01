Onlyfans proíbe a façanha sexual recorde de Bonnie Blue com 1.057 homens. Descubra por que

Bonnie Blue, uma estrela pornô britânica, enfrentou um grande revés depois que seu vídeo altamente divulgado sobre uma maratona de sexo, no qual ela se envolveu em atos sexuais com 1.057 homens, foi removido da plataforma de conteúdo adulto Onlyfans, de acordo com um relatório. O vídeo, que foi comercializado como recorde mundial, foi considerado uma violação das regras da plataforma, levando à sua remoção.

Violação das políticas do Onlyfans Um porta-voz do Onlyfans explicou a remoção do vídeo em uma declaração oficial ao MailOnline. A plataforma, conhecida por seus criadores de conteúdo adulto, enfatizou que suas diretrizes comunitárias proíbem um grande número de criadores que não sejam do OnlyFans de aparecer em qualquer conteúdo, independentemente do consentimento ou dos formulários de liberação fornecidos.

“OnlyFans é uma plataforma projetada para criadores que concluíram nosso abrangente processo de integração e optaram por monetizar seu conteúdo”, disse o porta-voz. “Para manter nossa comunidade segura, Onlyfans também verifica a idade, identidade e consentimento de todas as partes que aparecem em conteúdo explícito no Onlyfans”, acrescentou o representante.

O porta-voz também reiterou que OnlyFans “não permite que um grande número de criadores não-OnlyFans apareçam em uma conta” como parte de suas diretrizes rígidas para garantir um ambiente seguro para criadores e assinantes.

O truque da maratona e suas consequências Bonnie Blue, cujo nome verdadeiro é Tia Billinger, alugou uma extravagante mansão de US$ 18 milhões para filmar a atrevida maratona sexual, de acordo com um relatório do thesun.co.uk. A luxuosa propriedade, localizada atrás da Oxford Street, seria propriedade de “Fast Eddie” Davenport. De acordo com thesun.co.uk., Bonnie pretendia estabelecer um recorde mundial com a maratona e esperava usá-lo para aumentar significativamente o seu número de assinantes. números na plataforma.

O vídeo rapidamente ganhou atenção devido à sua natureza ousada, e Bonnie afirmou ter realizado um feito sem precedentes na indústria do entretenimento adulto. No entanto, apesar dos seus planos ambiciosos, a remoção do vídeo do Onlyfans marcou um grande golpe nos seus esforços.

O sucesso e o revés de Bonnie Blue Bonnie Blue tem sido uma figura proeminente na indústria de conteúdo adulto, ganhando uma renda substancial por meio de sua conta Onlyfans, onde afirma arrecadar aproximadamente £ 600.000 por mês. Esse lucrativo fluxo de renda contribuiu para seu impressionante patrimônio líquido, estimado em cerca de £ 3 milhões, de acordo com thesun.co.uk.

Apesar do seu sucesso atual, a tentativa de Bonnie Blue de quebrar o recorde mundial através da controversa maratona sexual está agora em perigo. Seu objetivo original de aumentar sua base de assinantes e melhorar sua visibilidade por meio do hack pode ser menos alcançável, dada a remoção do vídeo e as regras da plataforma.

Agora, Bonnie Blue provavelmente terá que explorar maneiras alternativas de capitalizar sua reivindicação de recorde, já que sua última tentativa de aumentar seu público enfrentou um revés.

